Москва, , 12:51 — REGNUM В Кремле уверены, что в вопросе публикаций о новых санкциях в отношении России «дыма без огня не бывает». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что дыма без огня не бывает. И, скорее всего, речь идет о каких-то уже «сливах» в американские газеты», — сказал Песков.

Он не стал комментировать публикации западных СМИ и призвал дождаться официальных решений американской администрации — в случае, если таковые последуют.

Песков почеркнул, что в вопросе санкций позиция России «никак не может измениться»: «Мы осуждаем любые санкционные такие устремления, считаем их незаконными, и в любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы».

Пресс-секретарь российского лидера уверен, что никому «не хотелось бы все-таки в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле «шаг вперед — два шага назад».