Кишинёв, , 12:58 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд (КС), заявив о своём праве на роспуск парламента. Депутаты дважды не утвердили правительство, и их полномочия истекли 23 марта, сказала Санду 15 апреля на заседании КС.

По её словам, парламент, не сумевший за три месяца сформировать правительство, более нефункционален. Этот срок начался 23 декабря 2020 года и закончился 23 марта 2021 года.

«Следовательно, с 24 марта у президента есть основания для его роспуска», — добавила Санду.

В КС молдавский лидер пришла для защиты своей позиции. Она заявила, что преодолеть политический кризис в стране можно только через досрочные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты молдавского парламента дважды отклонили кандидатуры на пост премьер-министра, которые предлагала Санду. Это означает её право как президента обратиться в КС и попросить о признании парламента недееспособным. Предшественник Санду Игорь Додон призвал на время прекратить политическую борьбу, так как на страну надвигается очередная волна COVID-19.

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