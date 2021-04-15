Нижний Новгород, 15 апреля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 15 апреля исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 500 080 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

В среднем за неделю уровень охвата тестированием увеличился и составляет 170,6 теста на 100 тыс. населения. Показатель держится на сниженном уровне в течение последних четырёх месяцев при необходимом объеме тестирования 200 тестов на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 5866 нижегородцев. Накануне тесты сдали 4309 жителя области. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2021 года, население Нижегородской области составляет около 3,177 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2989 человек.