Красноярск, , 12:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 120 человек, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в оперштабе региона.

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За всё время в крае подтверждено 68 598 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 63 333 человека, в том числе 86 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Красноярском крае выявили 119 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 90 человек.

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