Москва, , 12:49 — REGNUM Физику Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом 15 апреля заявил адвокат подозреваемого Александр Тимошенко, сообщает ТАСС.

По его словам, ученый не признал свою вину. «Только что Голубкину предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ («Госизмена»)», — сказал правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Валерий Голубкин был арестован на два месяца по решению Лефортовского суда Москвы. Ранее адвокат Тимошенко заявил, что ученый читает лекции в МФТИ и не имеет доступа к секретной информации.

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