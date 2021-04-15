Уфа, , 12:52 — REGNUM В Башкирии продлили время закрытия движения транспорта на некоторых автодорогах, введенное с связи с подъемом уровня паводковых вод в республике. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства региона.

Отмечается, что движение транспорта будет закрыто до 12:00 часов 16 апреля на следующих автодорогах:

«В Давлекановском районе по автодороге Кармаскалы-Адзитарово — а/д Давлеканово-Толбазы на участке км 58+161 — км 58+170 (между н.п. Кадыргулово и Новоянбеково), — в Кармаскалинском районе по автодороге Орловка — Ляхово — Первомайский — Ибрагимово на км 7+300 — км 8+800 — участок м/у н.п. Ляхово и Первомайский, — в Чишминском районе по автодороге Кара-Якупово — Петряево на км 26+900 — км 27+100 (близ н.п. Петряево), — в Миякинском районе по автодороге Миякитамак-обход с. Нарыстау на км 29+000 — км 30+990 (в районе с. Нарыстау близ границы с Альшеевским районом)».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зафиксировали подтопления паводковыми водами новых территорий.