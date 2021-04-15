Стокгольм, , 12:51 — REGNUM В весеннем законопроекте правительства Швеции по формированию основных направлению бюджетной политики на следующий год доминирует борьба с пандемией коронавируса и ее последствиями. Правительство страны выделит более 45 миллиардов крон (€4,5 млрд) на увеличение средств в фондах страхования от безработицы и сокращение массовых увольнений. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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15 апреля министр финансов страны Магдалена Андерссон представила законопроект правительства по весенним поправкам к будущему бюджету. Однако большая часть его содержания была известна заранее.

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции и смягчить воздействие пандемии на шведскую экономику, правительство инвестирует 1,8 миллиардов крон на борьбу с безработицей.

«Есть три главных вопроса, которые пронизывают всю политику правительства: это рабочие места, рабочие места и еще раз рабочие места», — заявила в ходе пресс-конференции Андерссон.