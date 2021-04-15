Москва, , 12:48 — REGNUM Должностные оклады космонавтов вырастут на 50−70%, сообщил 15 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что с момента первого полёта в космос прошло много времени, и хотя техника с тех лет значительно усовершенствовалась, все летавшие в космос люди «настоящие герои».

«Они уникальные специалисты, которые вносят огромный вклад в развитие многих направлений науки и техники, важных не только для нашего государства, но и всего человечества. Мужественные люди, которыми гордится наша страна», — заявил Мишустин.

Глава правительства рассказал о подготовленном постановлении, согласно которому должностные оклады всех космонавтов вырастут от 50 до 70% в зависимости от категории. И, исходя из полученной суммы, также будут рассчитываться надбавки. Индексация на 2021 год также будет отталкиваться от новых окладов, отметил премьер-министр.

Кроме того, повышений зарплат повлияет на размер пенсий космонавтов, уже вышедших в отставку.