Магас, , 12:46 — REGNUM В Ингушетии действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса вновь продлено. Так, до 15 мая сохранится режим самоизоляции для лиц в возрасте старше 65 лет, сообщили 15 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

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Людям в возрасте 65+ можно будет не ходить на работу, в случае если они трудоустроены, при этом они будут получать пособия по временной нетрудоспособности. Об этом говорится в указе, подписанном главой субъекта федерации Махмудом-Али Калиматовым.

Кроме того, сохраняется до 15 мая режим работы для предприятий общепита и банкетных залов. Они смогут работать до 21:00, а проведение торжественных мероприятий возможно только в заведениях площадью более 400 кв. м. Под запретом также проведение публичных и массовых, развлекательных, физкультурных и других мероприятий.