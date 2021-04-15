Москва, 15 апреля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ценит братские и партнёрские отношения между Россией и Сербией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин посещает храм Святого Саввы во время официального визита в Сербию. 2019

«Есть, действительно, действующее приглашение президенту [РФ Владимиру Путину] посетить Сербию. Вы знаете, что президент очень дорожит нашими братскими и партнерскими отношениями, причем такие субстантивные, серьезные и взаимовыгодные отношения для народов двух стран», — сказал Песков.

По его словам, дипломатические службы двух стран согласуют визит Путина, «как только эпидемиологическая ситуация будет позволять».