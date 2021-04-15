Копенгаген, , 12:49 — REGNUM Более 1 млн жителей Дании были вакцинированы от COVID-19 первым компонентом вакцины. Об этом сообщила датская газета Ekstrabladet.

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В общей сложности от COVID-19 первой дозой привились 1 007 166 жителей страны.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хёйнике на странице в соцсети Twitter назвал данное событие «фантастической вехой».

Глава министерства здравоохранения Дании также отметил, что почти половина из первого миллиона привитых граждан получила вторую дозу вакцины от COVID-19.