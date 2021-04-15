Москва, , 12:44 — REGNUM Российские туристы смогут вернуться Испанию в конце лета или начале осени 2021 года. Так считают специалисты испанской туристической индустрии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В настоящее время из Москвы в Барселону авиаперелёты доступны только отдельным категориям граждан. Туристические визы в Испанию гражданам РФ пока не выдаются, и точные даты восстановления туризма до сих пор неизвестны.

Власти Испании считают для того, чтобы принимать туристов в июне, в том числе и из России, должен быть выполнен ряд условий — вакцинация 70% местного населения, внедрение «зеленых паспортов» и улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство испанцев (59,7%) выступают против въезда в страну иностранных туристов в условиях ограничений.

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