Улан-Удэ, , 12:44 — REGNUM За неделю с 5 по 12 апреля в магазинах Бурятии наиболее сильно подорожали свежие огурцы и баранина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, цены на огурцы подросли сразу на 6,8%, достигнув отметки 192,42 рубля за 1 кг.

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Однако в абсолютном значении рекордсменом стала баранина, которая теперь стоит 410,69 рубля (+20,76 рубля за неделю).

На этом фоне незначительно подешевели свежие помидоры (-2,29 рубля), подсолнечное масло (-0,65) и соль (-0,34 рубля).

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