Астрахань, , 12:43 — REGNUM В Астраханской области 15 апреля подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 31 тыс. 869 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 369 человек.

За весь период 702 человека скончались. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.