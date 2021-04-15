Москва, , 12:43 — REGNUM Курс рубля по отношению к мировым валютам на торгах 15 апреля начал заметно снижаться. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Падение произошло на фоне сообщений о возможном введении Вашингтоном новых санкций в отношении государственного долга России.

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Так, по состоянию на 12:09 по московскому времени, курс доллара составил 76,77 рубля. Менее получаса спустя после колебаний курс американской валюты поднялся на 0,83% до отметки 76,75 рубля.

Ранее, по состоянию на 10:15 мск, курс доллара увеличился на 1,46 рубля и составил 77,33 рубля. При этом курс евро достигал 92,5 рубля, увеличившись на 1,52 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ сообщил о том, что США готовят санкции против суверенного долга России. По данным Bloomberg, запланированные администрацией Джозефа Байдена меры будут направлены на то, чтобы запретить американским финансовым институтам покупать новые облигации, выпущенные российским Центральным банком, Министерством финансов РФ и Фондом национального благосостояния.