Минск, , 12:42 — REGNUM Расширение возможностей азербайджанских и белорусских госкомпаний в области производства и реализации нефти и нефтепродуктов предусматривает подписанный 14 апреля меморандум. Подписали документ председатель «Белорусского государственного концерна по нефти и химии» («Белнефтехим») Андрей Рыбаков и президент «Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики» (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

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«В меморандуме оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Республике Беларусь нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики Беларусь», — сказано в официальном комментарии белорусского госконцерна.

Там также отметили, что основные направления сотрудничества предусматривают улучшение организации поставок азербайджанской нефти в Белоруссию, а также активизацию диалога между производителями и потребителями углеводородных ресурсов и технического аудита на белорусских НПЗ с целью повышения эффективности.

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Напомним, 14 апреля в Баку прошли переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Минск часто обращался за помощью в Баку, когда были срочно нужны деньги или нефть для демонстрации независимости от поставок из России.

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