Москва, , 12:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин чувствует себя хорошо после прививки вторым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но, учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время [введения] первого компонента [вакцины]», — сказал Песков, комментируя слова Путина о том, что в день прививки российский лидер положил перед сном на тумбочку градусник на всякий случай.

По его словам, на сегодняшний день у российского лидера «тоже никаких побочных эффектов нет».