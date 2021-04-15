Боровск, Калужская область, 15 апреля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Боровского района 1941 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 300 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.