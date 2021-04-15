Петрозаводск, , 12:55 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 67 новых носителей коронавируса, что на пять человек больше, чем сутками ранее. Об этом 15 апреля сообщили в региональном оперативном штабе. Показатель распространения инфекции в регионе превышает средний по России.

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«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7320,9 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3179,8 случая, по Северо-Западу — 5607,2», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 44 955 инфицированных, из них 42 819 человек выздоровели, в том числе 93 жителя выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. От COVID-19 скончались 428 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5646 пациента, из них 132 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1935 года рождения, с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID-19 отрицательный», — подытожили в оперштабе.

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