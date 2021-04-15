Москва, , 12:41 — REGNUM Трудно верить данным Росстата, которые говорят о том, что в России в 2020 году снизилось число малоимущих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Трудно верить данным Росстата. Но надо понимать, что люди получили два раза по десять тысяч и один раз по пять тысяч на ребенка. И когда вы имеете доход ниже прожиточного минимума, то есть ниже 12 тысяч рублей в месяц, то это заметно увеличивает ваш годовой доход, — уточнил Делягин. — При этом, естественно, никто не обращает внимания на реальную инфляцию. Никто не обращает внимания на то, как на самом деле выросли цены. Поэтому Росстат может рапортовать и может рассказывать нам сказочки. Как говорится, есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика, а есть данные Росстата».

А на самом деле, как полагает Делягин, количество малоимущих в РФ в 2020 году, конечно, выросло.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, число малоимущих граждан сократилось в России до 17,8 млн человек.

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