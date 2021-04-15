Калуга, , 12:40 — REGNUM В Калуге стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «россия — страна возможностей». В течение двух дней полуфинала 117 конкурсантов из 32 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал конкурса.

В церемонии открытия полуфинала в Калуге приняли участие заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков и президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

«Большое спасибо, что выбрали нашу область для проведения мероприятия. Безусловно, развитие туризма как в ваших областях, так и в нашей области, конечно, имеет большое значение. Для нас также важно, чтобы по итогам конкурса мы могли реализовать ваши новые идеи у себя, поскольку город Калуга в ближайшее время будет отмечать 650-летие. Мы запускаем открытие второй очереди в музее космонавтики. Практическое применение по итогам конкурса для нас очень важно. Сейчас мы работаем над тем, чтобы развивать промышленный туризм — здесь вы тоже можете применить свои навыки, знания, чтобы ваши проекты в рамках данного направления тоже были реализованы. Хочу пожелать, чтобы ваши проекты были успешно реализованы», — отметил Владимир Попов в своем приветственном слове.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков добавил, что полуфинал обещает быть одним из самых интересных в сезоне, потому что в Калуге собрались участники с самыми необычными проектами.

«Сегодня Калуга принимает участников конкурса «Мастера гостеприимства» из 32 регионов России. В этом году город отмечает свое 650-летие и вся городская атмосфера пропитана гостеприимством этого праздника. Хорошо, что «мастера» из разных уголков нашей страны смогут увидеть столицу Калужской области во всей красе. На этом полуфинале собрались действительно уникальные специалисты абсолютно из всех сфер индустрии гостеприимства. Среди участников 75-ти летний народный мастер из Белгородской области, основатель аутентичного гостевого дома на дереве, популяризатор агротуризма и фермерства среди детей и даже автор пяти рекордов планеты в рамках развития событийного, культурного и традиционного туризма. Уверен, что это будет один из самых интересных полуфиналов второго сезона конкурса», — подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Президент международного эногастрономического Леонид Гелибтерман, обращаясь к участникам, отметил, что многого ожидает от проектов полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Калуге.

«Полуфинал второго всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» пришел на калужскую землю — с чем я всех и поздравляю. Мы, наставники конкурса, с нетерпением ждем встречи с участниками и абсолютно уверены в том, что будут яркие, красивые, полезные для отрасли проекты. Мы ждем встречи с Калугой и надеемся, что калужская земля откроет нам все свои красоты и секреты», — сказал Леонид Гелибтерман.

На протяжении двух дней полуфинала — 15 и 16 апреля — организаторы приготовили для конкурсантов насыщенную программу. В первый день участникам предстоит защищать свои проекты перед экспертами туриндустрии и участвовать в мастер-классах, а во второй — решать региональные кейсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году уже прошли в Краснодаре и Мурманске, впереди полуфиналы в Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми. Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».