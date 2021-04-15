Джакарта, 15 апреля 2021, 12:40 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии передало мусульманской общине Индонезии 3000 пакетов с предметами первой необходимости и 15 тонн фиников, сообщает Antara.

Власти раздали тысячи пакетов нуждающимся, сиротам и медицинским работникам.

Правительство Саудовской Аравии также представило 30 000 экземпляров Корана с переводом на индонезийский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Индонезии задержала 31 подозреваемого в терроризме в городе Макассар и его окрестностях.

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