Москва, , 12:40 — REGNUM Опасения по поводу того, что в России нуждающимся будет оказываться все меньше и меньше помощи, вполне обоснованы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что сейчас в правительстве РФ обсуждают новые подходы к определению нуждающихся и их социальной поддержке.

«Опасения по поводу того, что теперь реально нуждающиеся будут получать все меньше помощи, безусловно, обоснованы, — сказал Делягин. — У нас бедными официально называются люди с доходами ниже прожиточного минимума. Но бедный и человек, который умирает из-за того, что у него нет денег на еду, это разные понятия. Так что вполне возможно, что для правительства РФ реально нуждающиеся — это те, кто уже умер. А если человек еще живой, то он не нуждается в поддержке государства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина РФ пообещал изменить подход к социальной поддержке нуждающихся.

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