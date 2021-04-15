Киев, , 12:42 — REGNUM К переговорам между президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским может присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» 15 апреля со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, Меркель может поучаствовать в переговорах по видеосвязи.

Напомним, встреча Макрона с Зеленским состоится в Париже 16 апреля и пройдёт в формате обеда. Основной темой переговоров станет безопасность на восточных границах Украины.

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