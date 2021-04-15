Тамбов, , 12:39 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 15 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Всего в регионе скончались 440 человек.

Выписаны после выздоровления были 28 тыс. 45 пациентов, в том числе 136 человек — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области за сутки выявлены 74 новых носителя коронавируса