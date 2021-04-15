Москва, , 12:38 — REGNUM МВФ хвалит российское правительство за отличную экономическую политику в период пандемии, хотя на самом деле в стране на тот момент сложилась катастрофичная ситуация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

«В период пандемии в РФ все решения были отданы на откуп губернаторов. В стране был введен режим феодальной раздробленности. Это ноу-хау. Никто и никогда не боролся с заразой введением такого режима, — сказал Делягин. — Кроме того, власти РФ отказались от реальной поддержки людей. Не было чрезвычайных мер поддержки ни людей, ни бизнеса. А то, что было, было фиктивно-демонстративным».

Как подчеркнул Делягин, эти меры оказались совершенно незначительны относительно реальной потребности.

«А пока продолжается чрезмерно жесткая финансовая политика. То есть на уровне нормативных актов и резервирования обычный банк не может финансировать реальный сектор, потому что его могут закрыть по факту такого финансирования. И это катастрофичная ситуация. Не ограничиваются финансовые спекуляции. А это значит, что кредит стоит запредельно дорого и является недоступным. Не ограничивается произвол монополий», — рассказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, что правительство РФ реализует политику МВФ.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ мог бы наградить «мальчишей-плохишей» из правительства РФ – Делягин