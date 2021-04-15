Тамбов, , 12:38 — REGNUM В Тамбовской области 15 апреля подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 643 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 28 тыс. 45 пациентов, в том числе 136 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 440 человек.