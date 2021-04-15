Бортников заявил о предотвращении 78 терактов за два года
Москва, 15 апреля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день растёт угроза совершения двойных терактов. Об этом в ходе международной конференции в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Kremlin.ru
Александр Бортников
«Возрастает угроза совершения двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку», — сказал Бортников.
По его словам, попытка совершения такого теракта уже была в России.
Бортников также подчеркнул, что за последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращены «129 таких [террористических] преступлений, среди которых 78 терактов».