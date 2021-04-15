Пхеньян, , 12:40 — REGNUM В КНДР подвергли Японию критике за одобрение школьных учебников, в которых содержится информация о том, что острова Токто в Японском море принадлежат Японии. Об этом 15 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«План Японии с целью отнять у нас Токто и исказить историю является более бесстыдным, чем когда-либо», — говорится в сообщении ЦТАК.

В сообщении также отмечается, что действия Токио направлены на то, чтобы заставить следующее поколение верить в принадлежность Японии корейских островов.

По версии ЦТАК, данными действиями японская страна вновь пытается «вторгнуться на континент».

Напомним, что 30 марта комитет по выбору школьных учебных материалов при министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии утвердил учебники для первых классов школ высшей ступени, в которых содержится информация о том, что острова Токто принадлежат Японии.