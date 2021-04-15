Челябинск, , 12:37 — REGNUM В Челябинске транспортная прокуратура ведёт проверку по факту очередной трагедии на железной дороге. Грузовой поезд сбил женщину, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Трагедия произошла утром 15 апреля на 2199 километре девятого перегона Потанино — Козырево. Женщина скончалась.

Транспортный прокурор посетил место трагедии. Прокуратура сейчас проверяет, как железнодорожники соблюдают законодательство о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.