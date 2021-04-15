Москва, , 12:36 — REGNUM Правительство РФ безупречно реализует в России политику Международного валютного фонда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание директора европейского департамента МВФ Альфреда Каммера, который сказал, что власти РФ показали отличное экономическое управление в период пандемии.

«Это оценка абсолютно адекватна той политике, которую проводит МВФ. Просто нужно понимать, что МВФ — это инструмент уничтожения производительных сил любых экономик и их расчистка для финансовых спекулянтов, — сказал Делягин. — То есть обеспечение финансовой стабильности по рецептам МВФ — это превращение страны в кладбище. Где все финансово стабильно. И в этом отношении действительно власти РФ безупречно проводят политику МВФ. Идет вымаривание страны искусственно созданным денежным голодом. Так что с точки зрения МВФ, руководителей российского правительства надо наградить и дать, как Мальчишу-Плохишу, бочку варенья и корзину печенья».

Напомним, как сообщалось ранее, Каммер похвалил российское правительство за поддержание макроэкономической стабильности.