Белгород, , 12:39 — REGNUM В Белгородской области 15 апреля выявлены 85 носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждена смерть двух пациентов, на вакцинацию от COVID-19 записались ещё 4,4 тысячи человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Белгородской области достигло 35 551. Выздоровели 31 647 человек, из них 74 выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 598 пациентов. Госпитализированы в стационары 882 человека, лечатся амбулаторно 2424 жителя, на самоизоляции находятся 8902 белгородца.

На вакцинацию от COVID-19 подали заявки 165 064 человека, прошли полный курс иммунизации уже 103 573 добровольца.