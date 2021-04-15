Москва, , 12:39 — REGNUM По итогам марта 2021 года российские автолюбители приобрели 3385 подержанных пикапов — на 10% больше, чем в марте 2020 года. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

В прошлом месяце перепродажи пикапов иностранных компаний выросли на 11,5%, до 2506 экземпляров. Продажи пикапов российских автопроизводителей тоже выросли, но меньше — на 5,5%, до 879 единиц.

С января по март 2021 года перепродажи подержанных пикапов увеличились всего на 0,7%. Всего за этот период на вторичном рынке были реализованы 8863 пикапа. «Локомотивом» в сегменте стали подержанные иномарки — за первый квартал было продано 6450 экземпляров таких автомобилей. Это на 1,8% больше, чем за январь-март прошлого года. Что же касается российских пикапов, то их перепродажи в тот же период упали на 2,3%, до 2413 экземпляров.

Напомним, по итогам первого квартала текущего года на вторичном авторынке РФ было куплено на 1,8% меньше машин, чем год назад за аналогичный период.

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