Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM Лишь 25 жителей Екатеринбурга написали «Тотальный диктант» в 2021 году на «отлично», сообщила на пресс-конференции координатор акции в городе Ксения Семенюк.

Всего в Екатеринбурге принял участие в акции 991 человек. Лишь 25 из них не совершили ни одной ошибки, либо допустили одну пунктуационную ошибку.

Отличников наградят 17 апреля 2021 года в парке «Россия — моя история». Там же разберут текст диктанта. Результаты проверки можно увидеть в личном кабинете.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году автором диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.

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