Владимир, , 12:34 — REGNUM Во Владимирской области 15 апреля подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 5 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 28 тыс. 235 пациентов, в том числе 89 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1047 человек.