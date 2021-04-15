Пенза, , 12:46 — REGNUM В Пензенской области бабушка двух полугодовалых внуков-близнецов обратилась за помощью к детскому омбудсмену. Как сообщили в пресс-службе регионального аппарата уполномоченного по правам ребенка, пожилая женщина уверяет, что родители оставили своих детей на ее попечение.

Разыскные мероприятия не увенчались успехом, местонахождение родителей неизвестно. Заявительница обратилась с просьбой оказать содействие в установлении статуса детей как оставшихся без попечения родителей с целью дальнейшего оформления опеки над внуками.

В результате удалось оформить предварительную опеку и назначить социальные выплаты на детей. В суд направлено заявление об установлении юридического факта отсутствия родительского попечения над детьми. После вступления судебного решения в законную силу на несовершеннолетних назначат опекунские пособия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функционируют 13 организаций, из которых десять входят в систему минобразования и науки РТ (восемь детских домов и две школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья).

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