Липецк, , 12:32 — REGNUM Для аграриев Липецкой области 2020 год стал рекордным. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил глава региона Игорь Артамонов на сессии областного парламента, представляя ежегодный отчёт.

Липецкий агропромышленный комплекс превзошёл ряд показателей 2019 года.

«Развитие агропромышленного комплекса — основа благополучия на селе, — подчеркнул Игорь Артамонов. — Липецкая область на протяжении ряда лет входит в число лидеров по производству продукции сельского хозяйства на душу населения и благодаря труду наших аграриев с каждым годом эти показатели улучшаются».

В 2020 году в Липецкой области был собран рекордный для региона урожай зерновых и зернобобовых — 4,3 млн тонн. Область стала лидером в России по сбору тепличных овощей — 146,6 тысячи тонн. Было введено в эксплуатацию 60 гектаров теплиц, их общая площадь в регионе выросла до 220 гектаров. Предприятия тепличного комплекса — одни из крупнейших инвесторов региона.

Игорь Артамонов сообщил, что по итогам 2020 года регион занял первое место в стране по производству сахара, переработке фруктов и овощей для детского питания, по выпуску замороженного картофеля, питьевой воды и напитков для детей. Регион стал вторым в России по производству молочной продукции для детей, дрожжей и рапсового масла. По производству мясной продукции для детского питания, свинины и премиксов Липецкая области заняла третье место среди всех российских регионов.

Производители не только обеспечивают продукцией жителей Липецкой области, но и отправляют её в другие регионы и на зарубежные рынки. Продукция липецких производителей поставляется более чем в 70 стран мира. В 2020 году объём экспорта превысил уровень 2019 года на 36% и почти в два раза — плановое значение регионального проекта «Экспорт продукции АПК».

Артамонов отметил, что в Липецкой области выстраивается механизм справедливой оплаты аренды паевых земель. Сельхозпроизводители в среднем на 20% за гектар повысили арендную плату.

«Благодаря нашей планомерной работе с сельхозпроизводителями выросла плата арендаторами селянам за земельные паи. В связи с чем доходы сельских жителей выросли на 260 миллионов рублей по отношению к 2019 году», — сообщил Игорь Артамонов.