Самарканд, Узбекистан, , 12:31 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Самарканда, сообщили 15 апреля в пресс-службе главы государства.

«Главной целью должно быть удобство аэропорта для людей», — сказал президент. Он поручил сделать обслуживание недорогим, качественным и быстрым.

Мирзиёев также обратил внимание на повышение эффективности грузоперевозок воздушным транспортом. По его мнению, для этого необходимо обеспечить низкую стоимость и высокую скорость обслуживания самолетов.

Отметим, до конца 2021 года планируется построить новое здание терминала аэропорта Самарканда. Это позволит вдвое увеличить пропускную способность аэропорта.