Пекин, , 12:34 — REGNUM С призывом к японским политикам лично выпить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» и использовать ее при приготовлении пищи для того, чтобы убедить общественность в ее безопасности, обратился 15 апреля на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как отметил Лицзянь, некоторые японские политики «отчаянно пытаются доказать», что вода с АЭС «Фукусима-1» является безопасной.

«Тогда пусть они начнут использовать ее в качестве питьевой воды, а также для приготовления еды, стирки одежды и полива», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД подчеркнул, что решение о сбросе воды с атомной станции в океан было принято Японией в одностороннем порядке для того, «чтобы переложить бремя ответственности и риски на весь мир, что ущемляет интересы безопасности международного сообщества, особенно азиатских государств».

«Япония утверждает, что эта вода не представляет опасности, однако этот вывод основан исключительно на ее односторонних данных, которые совершенно не кажутся убедительными», — добавил Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет поддержку Японии, чьи власти решили сбросить в океан очищенную воду с АЭС «Фукусима-1».