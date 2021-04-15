Кагальницкий район, , 12:30 — REGNUM В Ростовской области жители станиц Хомутовская и Кагальницкая оказались оторваны друг от друга. Без транспортного сообщения станичникам оказались недоступны различные услуги, в том числе врачебная помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что между станицами не налажено регулярное транспортное сообщение, «что нарушает права жителей на обеспечение доступности к социально значимым объектам (районная больница, отделение пенсионного фонда, органы власти и другие)».

Представление об устранении нарушений исполнено не было, в связи с чем прокуратура обратилась в суд. Суд поддержал надзорное ведомство и обязал местные власти наладить транспортное сообщение между населёнными пунктами.