Горно-Алтайск, , 12:29 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над жителей села Балыкчи Улаганского района, обвиняемого в незаконной охоте на территории Алтайского заповедника. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

По данным следствия, мужчина в ноябре 2020 года установил на Белинском участке заповедника десятки металлических петель, при помощи которых добыл семь особей кабарги, включённых в Красную книгу, одного медведя и зайца. Нанесённый природе ущерб был оценён в 12 млн рублей.

Найдя петли, а также нарушителей государственные инспекторы начали их преследование по тайге, а затем на лодках по Телецкому озеру. К операции были привлечены сотрудники с разных кордонов.

«Когда нарушители поняли, что им от погони не уйти, сбросили в озеро два ружья и мешок с добычей. Недалеко от берега их лодка села на мель, спрыгнув с неё в озеро, нарушители побежали к берегу. Однако на берегу один из них был задержан и передан полиции, двум другим удалось скрыться», — отметили в заповеднике.

Сброшенные в озеро улики были подняты дайвером и переданы в полицию.

В результате суд признал мужчину виновным и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Ему также запрещено охотиться в течении двух лет. Кроме того, суд удовлетворил иск Алтайского заповедника о возмещении причинённого браконьером ущерба.

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