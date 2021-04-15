Самара, , 12:38 — REGNUM Пятилетний ребенок пострадал на детской площадке после падения на него качели на пружине в Самаре. Об этом 15 апреля сообщила местная жительница в социальной сети.

По ее словам, инцидент произошел рядом с детским садом № 378 на Московском шоссе: качеля на пружине «Вертолет» рухнула на голову малыша. В результате ребенок получил травмы.

По словам сотрудников администрации Промышленного района города, необходимо установить, кому принадлежит детская площадка, кто монтировал игровое оборудование на ней, кто обязан следить за состоянием этого оборудования.

«Примем меры», — сообщили чиновники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело по факту получения ребенком травмы в детском саду.