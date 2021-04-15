Белград, , 12:31 — REGNUM Полный цикл производства российской и китайской антикоронавирусных вакцин «Спутник V» и Sinopharm Сербия сможет запустить через несколько месяцев. Об этом сербский президент Александр Вучич сообщил 15 апреля во время посещения Института вирусологии «Торлак».

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Он отметил, что на сегодняшний день в Сербии делают расфасовку вакцин «Спутник V» и Sinopharm, но уже через несколько месяцев на территории страны организуют весь цикл их производства. Для этого потребуется «от шести до десяти месяцев».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и сербский Институт «Торлак» подписали соглашение о локализации производства «Спутника V» в Сербии.

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