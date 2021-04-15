Воронеж, 15 апреля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Более 500 гектаров леса горит в Воронежской области, по данным на 15 апреля, сообщили в управлении лесного хозяйства по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

На 15 апреля в Воронежской области действует два лесных пожара, в Новохоперском и Воронежском лесничествах. В Новохопёрском лесничестве горит более 350 га леса. На данный момент пожар локализован, кромка пожара отбита, активного огня нет. Наблюдается сильное задымление. Второй крупный лесной пожар — в Борском участковом лесничестве Воронежского лесничества — возник в центре Усманского бора на заболоченном лесном участке. Площадь возгорания составляет 10 га, на данный момент пожар находится под контролем, активного огня нет. Всего на 15 апреля в области зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 511 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля в Воронежской области вводится особый противопожарный режим, который предполагается в том числе и запрет на посещение лесов. За последние несколько суток МЧС ежедневно регистрирует более сотни возгораний, преимущественно горит трава. В Бобровском районе травяной пожар перекинулся на дома, сгорело 12 строений.