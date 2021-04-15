Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Более 7,2 тыс. медицинских работников Санкт-Петербурга, которые заболели при оказании помощи пациентам с коронавирусом в декабре 2020 года и в текущем году, получили социальную поддержку на 2,2 млрд рублей. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Выплаты по 300 тыс. рублей получили 7237 медиков, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в 1 млн рублей получили семьи 15 медицинских работников, умерших вследствие заражения COVID-19 в ходе оказания помощи пациентам с коронавирусом.

«Общая сумма произведенных выплат превысила 2,2 млрд рублей», — уточнили в аппарате вице-губернатора.

Отметим, что в первый пандемийный 2020 год социальную поддержку от Петербурга получили 11 178 медиков и члены семей 37 умерших медицинских работников. Общая сумма выплат превысила 3,7 млрд рублей.

«Медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, члены их семей, также получают единовременные страховые выплаты, — указали в Смольном. — Начиная с мая 2020 года, Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования осуществлены выплаты 17 091 медику, заболевшему COVID-19 на работе, и семьям 35 скончавшихся медицинских работников».

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