Магнитогорск, Челябинская область, , 12:25 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области силовики задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую за сбыт наркотических средств. Об этом сообщает региональное управление СКР.

При ней обнаружили более 8,6 грамма вещества. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ей обвинения. Также в ближайшее время юной челябинке изберут меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске за наркоторговлю задержали 16-летнюю девушку. Силовики выяснили, что на Южный Урал она приехала из Екатеринбурга.