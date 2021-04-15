Санкт-Петербург, 15 апреля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. С понедельника, 19 апреля, петербуржцы смогут обратиться в МФЦ или районную администрацию за получением сертификата на оплату летнего отдыха своих детей. Этим летом в детских лагерях, как и в докоронавирусную пору, состоится четыре смены, продолжительностью 21 день каждая.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщила 15 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, в этом году почти 110 тысяч путёвок в летние лагеря будут частично или полностью оплачены петербургским семьям из городского бюджета. Она уточнила важнейшие параметры летней оздоровительной кампании 2021 года.

Так, заполняемость лагерей увеличена с 50% до 75%, что позволит принять гораздо больше детей. Возобновят работу городские лагеря дневного пребывания, которых в Петербурге будет больше 120 — в прошлом году из-за пандемии они были полностью закрыты. Петербургские дети смогут отдохнуть этим летом не только в лагерях Петербурга и Ленинградской области, но и выезжать в другие регионы.

«Летняя оздоровительная кампания почти возвращается к своему привычному формату. Разумеется — с соблюдением всех санитарных требований», — добавила Ирина Потехина.

Заявки петербургских родителей на 1-ю и 2-ю летние смены будут приниматься с 19 апреля, на 3-ю и 4-ю смены — с 11 мая 2021 года.