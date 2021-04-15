Токио, 15 апреля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota привёз на международный автосалон в Шанхае подзаряжаемую гибридную версию кроссовера Wildlander (PHEV). Изображение с новым автомобилем размещены на сайте Bitauto.

Bitauto.com Кроссовер Wildlander PHEV

По своей сути Wildlander является перелицованной версией RAV4. Кроссовер оснащён новыми бамперами, другими фонарями и модернизированной оптикой на корме. Длина Wildlander PHEV равна 4665 мм, что на 65 мм больше, чем у бензиновой версии. Расстояние между осями колёс составляет 2690 мм.

В движение кроссовер приводят атмосферный мотор рабочим объёмом 2,5 л мощностью 176 «лошадей» и два электромотора, которые питаются от комплекта высокоэффективных батарей. Общая производительность гибридной установки составляет 306 л. с.

Дальность хода автомобиля на электротяге — 63 км. Расход бензина — 2,6 литра на 100 км пробега. До «сотни» гибридный Wildlander разгоняется за 6,6 секунды.

В КНР продажи новинки начнутся во втором квартале 2021 года.

Ранее компания Toyota запатентовала новый товарный знак BZ, предназначенный исключительно для электрокаров автопроизводителя. До этого наименование BZ использовалось в качестве внутреннего названия одного из автомобилей марки.

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