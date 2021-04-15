Киев, , 12:20 — REGNUM Страны Прибалтики готовы не только словом, но и конкретным делом поддержать Украину. Такую уверенность на совместном брифинге в Киеве министров иностранных дел высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте также: «Военную активность» России на границе с Украиной обсудят в ОБСЕ

Он призвал прибалтийские государства поспособствовать тому, чтобы страны-члены Евросоюза и НАТО оказали Украине практическую поддержку Украине на фоне «усиления российской агрессии».

«Я также обратился к коллегам с просьбой, чтобы они говорили с другими членами ЕС и НАТО о необходимости практической поддержки Украины», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Кулебы, Россия «открыто угрожает Украине войной и запугивает уничтожением украинской государственности». Однако, подчеркнул глава МИД, Украина не боится и вполне сильна, чтобы противостоять РФ, но надеется в этом вопросе «на друзей».

Ранее по теме: В МИД Украины заявили о новом элементе «агрессии России»

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта главнокомандующий вооружённых сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к учениям «Запад-2021» наращивает войска вдоль границы с Украиной.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дестабилизирующие действия» России у границ Украины беспокоят членов НАТО