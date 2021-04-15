Москва, 15 апреля 2021, 12:19 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям X Всероссийского съезда адвокатов, сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что российская адвокатура сформировалась как ключевой институт правового государства, на деле доказав свою эффективность и востребованность.
«Делегаты съезда рассмотрят изменения в Кодекс профессиональной этики адвоката. Его принятие в новой редакции будет способствовать развитию института адвокатуры», — отметил Путин и пожелал плодотворной работы.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин отметил активную позицию адвокатского сообщества в работе по либерализации уголовного законодательства.
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